На трассе в Башкирии погибла 63-летняя пассажирка Lada Largus

В Баймакском районе Башкирии опрокинулся легковой автомобиль, перевозивший пассажиров. В ДТП погиб человек, сообщает ГАИ по РБ.
По информации ведомства, трагедия случилась сегодня около полудня на 109-м километре трассы Магнитогорск — Ира. 69-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, когда ехал из Баймака в сторону Сибая, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.
В результате аварии 63-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Еще двое пассажиров находятся под наблюдением медиков.
По факту смертельной аварии начато разбирательство.
