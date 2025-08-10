Ричмонд
На трассе в Башкирии погибла 63-летняя пассажирка Lada Largus

В Башкирии в ДТП с опрокидыванием автомобиля погибла 63-летняя женщина.

Источник: Комсомольская правда

В Баймакском районе Башкирии опрокинулся легковой автомобиль, перевозивший пассажиров. В ДТП погиб человек, сообщает ГАИ по РБ.

По информации ведомства, трагедия случилась сегодня около полудня на 109-м километре трассы Магнитогорск — Ира. 69-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, когда ехал из Баймака в сторону Сибая, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

В результате аварии 63-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте. Еще двое пассажиров находятся под наблюдением медиков.

По факту смертельной аварии начато разбирательство.

