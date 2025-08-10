На трассе в Башкирии погибла 63-летняя пассажирка Lada Largus

По информации ведомства, трагедия случилась сегодня около полудня на 109-м километре трассы Магнитогорск — Ира. 69-летний водитель «Лады Ларгус» не справился с управлением, когда ехал из Баймака в сторону Сибая, и автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.