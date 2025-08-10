Самолет Сочи-Петербург подал сигнал ЧС над Москвой

В небе над Московской областью пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс 6669 из Сочи в Санкт-Петербург, подал сигнал бедствия.
По данным сервиса Flightradar24, сигнал ЧС был зафиксирован 10 августа возле столицы. Причины произошедшего пока не установлены.
Несмотря на поданный сигнал, самолет продолжает полет по запланированному маршруту и, по данным локаторов, в настоящее время находится в небе над Тверью. Официальных сообщений о происшествии от авиационных властей пока не поступало.
Ранее сообщалось, что сочинский аэропорт возобновил работу после трехдневных ограничений. Воздушная гавань вернулась к работе по расписанию и готова принять и отправить свыше 400 рейсов за сутки.