Смертельное ДТП под Оршей — один человек погиб, двое пострадали

Водитель Peugeot на трассе не справилась с управлением, из-за чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Источник: Telegram / Госавтоинспекции Витебской области

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Два человека пострадали, один — погиб в результате ДТП в Оршанском районе, об этом сообщили в ГАИ Витебской области.

Авария произошла в 13:20 воскресенья на девятом километре автодороги Орша — Дубровно.

Возле деревни Брыли 26-летняя водитель Peugeot не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель и 23-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир 1969 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка.

В ГАИ призвали быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что за минувшие сутки четыре человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях — водитель автомобиля, несовершеннолетний мотоциклист и два пешехода. Травмы получили девять человек, в том числе ребенок.

Отмечается, что причинами аварий стали следующие факторы: несоблюдение скорости, опасные маневры (обгон и выезд на полосу встречного движения), а также внезапный выход пешехода на дорогу без световозвращающих элементов.