Смертельное ДТП под Оршей — один человек погиб, двое пострадали

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что за минувшие сутки четыре человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях — водитель автомобиля, несовершеннолетний мотоциклист и два пешехода. Травмы получили девять человек, в том числе ребенок.