Смертельное ДТП под Оршей — один человек погиб, двое пострадали

МИНСК, 10 авг — Sputnik. Два человека пострадали, один — погиб в результате ДТП в Оршанском районе, об этом сообщили в ГАИ Витебской области.
Авария произошла в 13:20 воскресенья на девятом километре автодороги Орша — Дубровно.
Возле деревни Брыли 26-летняя водитель Peugeot не справилась с управлением. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
В результате аварии водитель и 23-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были госпитализированы. Еще один пассажир 1969 года рождения получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.
По факту аварии проводится проверка.
В ГАИ призвали быть предельно внимательными на дороге и соблюдать ПДД.
Отмечается, что причинами аварий стали следующие факторы: несоблюдение скорости, опасные маневры (обгон и выезд на полосу встречного движения), а также внезапный выход пешехода на дорогу без световозвращающих элементов.