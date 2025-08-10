Мост через Идяш в Башкирии перестал выдерживать грузовики

В Зианчуринском районе Башкирии ввели временный запрет на проезд тяжелого транспорта по мосту через реку Идяш. Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства республики, конструкция утратила необходимую прочность, что сделало движение грузовиков небезопасным.
Проблемный участок находится на 56-м километре трассы Верхний Сарабиль — Кувандык. Водителям большегрузов придется выбирать объездной путь через села Абуляисово, Арсеново, Старозианчурино и Куруил.
Ограничения будут действовать ровно месяц с 15:00 10 августа до 15:00 10 сентября.
