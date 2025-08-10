Жестокое убийство в Молдове: Мужчина расправился с коллегой, которая заподозрила его в воровстве, а тело сбросил в колодец

Жуткое убийство произошло в селе Тыршицей Теленештского района.
Жительница Кишинева была убита топором.
50-летняя женщина, работавшая на сельскохозяйственном предприятии, заподозрила незаконные действия со стороны своего коллеги, и обратилась к руководству компании.
Она заподозрила коллегу в кражах с территории предприятия. У них возник конфликт, переросший в драку, в результате чего 46-летний мужчина нанес жертве несколько ударов топором.
Тело женщины он сбросил в колодец за пределами села, а ее машину оставил в лесном массиве.
Подозреваемый был найден и задержан на 72 часа.
