Жестокое убийство в Молдове: Мужчина расправился с коллегой, которая заподозрила его в воровстве, а тело сбросил в колодец

Подозреваемый был найден и задержан на 72 часа.

Источник: Комсомольская правда

Жуткое убийство произошло в селе Тыршицей Теленештского района.

Жительница Кишинева была убита топором.

50-летняя женщина, работавшая на сельскохозяйственном предприятии, заподозрила незаконные действия со стороны своего коллеги, и обратилась к руководству компании.

Она заподозрила коллегу в кражах с территории предприятия. У них возник конфликт, переросший в драку, в результате чего 46-летний мужчина нанес жертве несколько ударов топором.

Тело женщины он сбросил в колодец за пределами села, а ее машину оставил в лесном массиве.

Подозреваемый был найден и задержан на 72 часа.

Читайте также:

Судью, засадившую в тюрьму по сфабрикованному делу башкана Гагаузии, превращают в образ, символ, знамя: Власти осталось только рвы копать между жителями Молдовы, обустраивать нейтральную полосу и зону отчуждения.

Неправедным приговором Евгении Гуцул и Светлане Попан, как буром прошлись и рассекли еще те немногие, оставшиеся ниточки, которые крепят гражданское общество страны (далее…).

Кто такой TAITO и почему им пугают людей в Молдове: Полиция придумала новую форму «электоральной коррупции».

Наши бабушки и дедушки должны обладать крутыми телефонами, чтобы иметь честь поучаствовать в электоральной коррупции, придуманной властью (далее…).

Два удаления, куча голевых моментов, упорство и класс: В Кишиневе оргеевский «Милсами» в Лиге Конференций вдевятером обыграл «Виртус» из Сан-Марино.

В первом матче третьего квалификационного раунда ЛК «Милсами» на стадионе «Зимбру» вырвал победу со счетом 3:2 (далее…).

Узнать больше по теме
Биография Евгении Гуцул
Возглавив Гагаузию от пророссийской партии «Шор», Евгения Гуцул стала одной из самых обсуждаемых персон в политике Молдавии. Заявив о намерении укрепить связи с Россией, она вызвала сопротивление администрации президента и правящей партии. Рассказываем главное из ее биографии.
Читать дальше