Турист из Китая на мотоцикле застрял на трассе в Мангистау

10 августа на республиканской трассе Шетпе — Сайөтес — Бейнеу сотрудники патрульной полиции обнаружили мотоциклиста — гражданина Китайской Народной Республики, который находился на обочине дороги напротив села Сайөтес и не мог продолжить движение в сторону Актау.
«Полицейские остановились, чтобы уточнить причину остановки и выяснить, чем могут помочь. В ходе разговора выяснилось, что у туриста лопнула шина мотоцикла, и он не имел возможности самостоятельно добраться до места назначения», — рассказали в полиции.
Отмечается, что стражи порядка остановили грузовой автомобиль ГАЗель и договорились с водителем о доставке иностранного туриста вместе с мотоциклом в Актау.
«Данный случай еще раз подтверждает, что главная задача полиции — не только охрана общественного порядка, но и оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, вне зависимости от их гражданства», — резюмировали в МВД.