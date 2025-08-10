Ричмонд
Турист из Китая на мотоцикле застрял на трассе в Мангистау

Патрульная полиция на трассе в Мангистау оказала помощь туристу из Китая, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

10 августа на республиканской трассе Шетпе — Сайөтес — Бейнеу сотрудники патрульной полиции обнаружили мотоциклиста — гражданина Китайской Народной Республики, который находился на обочине дороги напротив села Сайөтес и не мог продолжить движение в сторону Актау.

«Полицейские остановились, чтобы уточнить причину остановки и выяснить, чем могут помочь. В ходе разговора выяснилось, что у туриста лопнула шина мотоцикла, и он не имел возможности самостоятельно добраться до места назначения», — рассказали в полиции.

Отмечается, что стражи порядка остановили грузовой автомобиль ГАЗель и договорились с водителем о доставке иностранного туриста вместе с мотоциклом в Актау.

«Данный случай еще раз подтверждает, что главная задача полиции — не только охрана общественного порядка, но и оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации, вне зависимости от их гражданства», — резюмировали в МВД.