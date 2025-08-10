Один человек погиб и два в больнице после ДТП с опрокинувшимся авто под Оршей. Подробности озвучили в пресс-службе ГАИ Витебской области.
Согласно данным, 10 августа примерно в 13.20 на девятом километре автодороги «Орша-Дубровно» неподалеку от деревни Брыли Оршанского района, 26-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Peugeot не справилась с управлением. Авто съехало в кювет и опрокинулось.
В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 23-летняя пассажир с травмами были доставлены в больницу. Пассажир 1969 года рождения скончалась на месте.
