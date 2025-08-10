Ричмонд
Один человек погиб и два в больнице после ДТП с опрокинувшимся авто под Оршей

Смертельное ДТП случилось в Оршанском районе.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб и два в больнице после ДТП с опрокинувшимся авто под Оршей. Подробности озвучили в пресс-службе ГАИ Витебской области.

Согласно данным, 10 августа примерно в 13.20 на девятом километре автодороги «Орша-Дубровно» неподалеку от деревни Брыли Оршанского района, 26-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Peugeot не справилась с управлением. Авто съехало в кювет и опрокинулось.

В ГАИ отметили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель и 23-летняя пассажир с травмами были доставлены в больницу. Пассажир 1969 года рождения скончалась на месте.

Ранее в Молодечно Lexus сбил насмерть женщину и врезался в крыльцо магазина во время парковки: «Предположительно водитель перепутал педали».

Тем временем МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 10 августа.

Кроме того, белорусам сказали об изменениях в трудовом законодательстве: «Поощрительный отпуск, доплаты за контракт, оплачиваемые дополнительные выходные».