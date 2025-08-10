Ричмонд
Рухнула ЛЭП на размывшемся склоне: в Красноярске заговорили об угрозе ЧС

На участке улицы Даурской, 17 ввели временное ограничение движения из-за размыва склона после продолжительных дождей.

В районе дома № 17 на улице Даурской временно ограничили движение транспорта из-за размыва склона. В этой локации ливень снес опору линий электропередачи. Отключился свет, потребителей перевели на резервное питание. О разгуле стихии сообщила 10 августа мэрия Красноярска.

Первый заместитель мэра Александр Мацак провел выездное совещание на месте происшествия. Власти обсудили, как избежать усугубления сложившейся ситуации.

«Оформляется решение о признании ситуации угрозой возникновения ЧС. Определили первоочередные меры для недопущения обвала дороги, состав задействованных сил и средств для этого», — говорится в сообщении.

Владельцам СНТ напомнили, что они могут пользоваться альтернативным маршрутом для объезда проблемной зоны.

Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» сообщил, что на 2-й Огородной улице повторно сошел грунт из-за ливней.