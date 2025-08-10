Рухнула ЛЭП на размывшемся склоне: в Красноярске заговорили об угрозе ЧС

В районе дома № 17 на улице Даурской временно ограничили движение транспорта из-за размыва склона. В этой локации ливень снес опору линий электропередачи. Отключился свет, потребителей перевели на резервное питание. О разгуле стихии сообщила 10 августа мэрия Красноярска.