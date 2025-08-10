На трассе Магнитогорск — Ира погиб 40-летний мотоциклист

По предварительным данным, 40-летний мужчина управлял мотоциклом SKYWAY и двигался со стороны Тазларово в направлении Исянгулово. На одном из участков дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Митсубиши Паджеро». От полученных травм мотоциклист скончался на месте до приезда медиков.