На трассе Магнитогорск — Ира погиб 40-летний мотоциклист

В Зианчуринском районе Башкирии произошла очередная смертельная авария, в которой погиб мотоциклист. По информации республиканской Госавтоинспекции, ДТП случилось утром на 276-м километре трассы Магнитогорск — Ира.
По предварительным данным, 40-летний мужчина управлял мотоциклом SKYWAY и двигался со стороны Тазларово в направлении Исянгулово. На одном из участков дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с внедорожником «Митсубиши Паджеро». От полученных травм мотоциклист скончался на месте до приезда медиков.
По факту смертельного ДТП начато разбирательство.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.