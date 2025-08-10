Ричмонд
В Ростовской области начали розыск вандала, осквернившего захоронения бойцов СВО

В Ростовской области осквернили захоронения участников СВО, возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ищут вандала, осквернившего захоронения бойцов СВО. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Следователи начали выяснять обстоятельства повреждения воинских захоронений в Красном Сулине. Ранее в ведомство поступило сообщение о повреждении «неустановленным лицом надмогильных крестов с мемориальными досками».

— С целью установления обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов» (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Следователь уже осмотрел место происшествия и назначил проведение судебных экспертиз, — прокомментировали в СК.

Сейчас ведутся следственные действия и розыск. Добавим, детали случившегося также выясняют в полиции. Количество поврежденных захоронений устанавливается.

