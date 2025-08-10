«Детей держали в рабстве»: в Жамбылской области создана специальная рабочая группа

«Группа под руководством заместителя акима области займется детальным изучением обстоятельств происшествия, а также принятием мер по обеспечению безопасности детей и защите их прав. По итогам работы будет предоставлена дополнительная информация. Сейчас совместно с компетентными органами предпринимаются конкретные меры для обеспечения безопасности подростков», — отмечается в сообщении акимата Жамбылской области.
Чтобы предотвратить подобные случаи в будущем, планируется провести всестороннюю проверку других образовательных учреждений региона.
Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Жамбылской области двух детей держат в рабстве в Таласском районе. В полиции сообщали, что по факту возбуждено уголовное дело, создана специальная комиссия для расследования. Самих детей забрали в Тараз, в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Сообщалось, что там проведут следственные действия, а детям окажут психологическую и юридическую помощь. На ситуацию отреагировала также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
«Региональный уполномоченный Даурен Багжанов выезжает к детям для выяснения всех обстоятельств», — сообщила Закиева.
На днях стало известно, что министр внутренних дел Ержан Саденов взял под личный контроль расследование уголовного дела детей в Жамбылской области.