«Детей держали в рабстве»: в Жамбылской области создана специальная рабочая группа

Напомним, ранее в Сети появилась информация, что в Жамбылской области двух детей держат в рабстве в Таласском районе. В полиции сообщали, что по факту возбуждено уголовное дело, создана специальная комиссия для расследования. Самих детей забрали в Тараз, в Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.