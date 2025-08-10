Жительница Башкирии потеряла миллион в «легком заработке»

В Стерлитамаке 37-летняя женщина стала жертвой аферистов, лишивших ее более миллиона рублей. По информации МВД по Башкирии, женщина обратилась в полицию после того, как попала в ловушку мошенников, обещавших быстрый доход на инвестициях.
Все началось с рекламы в мессенджере, где предлагалась «Работа для лентяев». Вскоре с потенциальной жертвой связался человек, назвавшийся менеджером инвестиционной платформы. Он убедил женщину установить специальное приложение для торговли, гарантируя высокие прибыли.
Пострадавшая переводила деньги через банковское приложение, наблюдая, как виртуальный счет растет. Однако когда она попыталась вывести средства, оказалось, что это невозможно. За три недели женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, из которых только 10 000 были ее собственными накоплениями, остальные средства она заняла у родных и взяла в кредит.
В МВД Башкирии добавили, что по этому факту возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
