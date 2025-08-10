Жительница Башкирии потеряла миллион в «легком заработке»

Пострадавшая переводила деньги через банковское приложение, наблюдая, как виртуальный счет растет. Однако когда она попыталась вывести средства, оказалось, что это невозможно. За три недели женщина перевела мошенникам более миллиона рублей, из которых только 10 000 были ее собственными накоплениями, остальные средства она заняла у родных и взяла в кредит.