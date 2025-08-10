Два автомобиля такси столкнулись в центре Минска

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.
10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении проспекта Независимости с улицей Володарского произошло ДТП с двумя такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
На месте работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.
Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.