Два автомобиля такси столкнулись в центре Минска

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на пересечении проспекта Независимости с улицей Володарского произошло ДТП с двумя такси. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На месте работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе маршрута.