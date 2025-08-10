Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии прекратили поиски потерявшихся в лесу под Уфой детей

Двое детей заблудились в лесу под Уфой.

Источник: Комсомольская правда

В садовом товариществе «Виктория» под Уфой потерялись дети. Они отправились в лес собирать веники, но вовремя не вернулись домой. Как сообщили в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, на поиски ребят сразу же выдвинулись спасатели. К счастью, через два часа мальчики самостоятельно вышли к людям.

В тот же день спасателям пришлось искать еще одного человека. В Бакалинском районе, возле села Ахманово, местный житель отправился в лес на машине и потерял ориентир. Благодаря оперативной работе полиции мужчину быстро нашли и вернули домой.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.