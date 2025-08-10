В Башкирии прекратили поиски потерявшихся в лесу под Уфой детей

В садовом товариществе «Виктория» под Уфой потерялись дети. Они отправились в лес собирать веники, но вовремя не вернулись домой. Как сообщили в республиканском Госкомитете по чрезвычайным ситуациям, на поиски ребят сразу же выдвинулись спасатели. К счастью, через два часа мальчики самостоятельно вышли к людям.