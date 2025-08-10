Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ювелирный магазин ограбили в одном из торговых центров Ростова

Хитрые грабители вынесли ювелирные украшения из торговой точки в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Ювелирный магазин ограбили в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Сегодня, 10 августа, ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области.

— На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося, а также размер ущерба, — рассказали в полиции.

В каком именно ТЦ все произошло, в полиции не уточнили. При этом в соцсетях заявили, что товары с прилавков забрали после того, как продавец якобы отвлеклась и отошла от торговой точки.

Подпишись на нас в Telegram.