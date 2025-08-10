Ювелирный магазин ограбили в одном из торговых центров Ростова-на-Дону. Сегодня, 10 августа, ситуацию прокомментировали в ГУ МВД России по Ростовской области.
— На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Сейчас проводятся следственные действия, выясняются обстоятельства случившегося, а также размер ущерба, — рассказали в полиции.
В каком именно ТЦ все произошло, в полиции не уточнили. При этом в соцсетях заявили, что товары с прилавков забрали после того, как продавец якобы отвлеклась и отошла от торговой точки.
Подпишись на нас в Telegram.