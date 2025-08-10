«Нас больше нет»: убившая детей и себя россиянка оставила предсмертную записку

Жительница Екатеринбурга, которая убила своих детей и затем покончила с собой, оставила предсмертную записку. Об этом сообщает ИА Регнум, ссылаясь на источник.
По предварительным данным, женщина убила своего сына и дочь ножом, а затем решила покончить с жизнью. Кроме того, правоохранительные органы нашли в квартире записку от женщины с фразой: «Нас больше у тебя нет».
Согласно информации собеседника агентства, причиной поступков россиянки мог стать развод с мужем, который произошел два года назад. После этого женщина находилась в состоянии депрессии.
Тем не менее, соседи описывали ее как заботливую мать и квалифицированного специалиста, говорится в материале.
О произошедшем стало известно утром 10 августа. Мать погибшей обратилась в полицию и заявила, что ее дочь не выходит на связь и из-за депрессии может совершить необдуманные поступки. При осмотре квартиры правоохранители обнаружили тела двух малолетних детей в кровати, а также их 49-летней матери.