Обломки беспилотников ВСУ упали в виноградники в Анапе и вызвали пожар в Темрюке

От атаки ВСУ пострадали пострадали виноградники в Анапе.
Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обнаружены в нескольких районах Краснодарского края утром 10 августа. В результате падения одного из аппаратов рядом с автозаправочной станцией в Темрюке произошло возгорание сухой травы, площадь пожара составила 800 квадратных метров. В Анапе обломки аппаратов упали в виноградниках Первомайского сельского округа, на значительном удалении от жилых домов.
«Обломки БПЛА обнаружили в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. Пострадавших и разрушений инфраструктуры во всех случаях нет. На местах работают сотрудники экстренных и специальных служб», — говорится в сообщении оперативного штаба в telegram-канале. Там отметили, что фрагменты беспилотников нашли в микрорайоне Правобережный и Кизилташском лимане города Темрюк. Произошло возгорание травы.
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар быстро локализовали, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Также БПЛА были обнаружили в полях в районе хутора Садовый Абинского района, а также около села Новомалороссийского Выселковского района. В окрестностях Первомайского сельского округа Анапы обломки летательных аппаратов были обнаружены на территории виноградников, находящихся на значительном расстоянии от жилых построек.
Власти края просят жителей при обнаружении фрагментов беспилотных летательных аппаратов немедленно сообщать по номеру 112 и не приближаться к обломкам. Оперативный штаб также предупреждает о недопустимости использования мобильных телефонов и других электронных устройств вблизи таких объектов до прибытия специалистов.