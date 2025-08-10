«Мёртвое волнение»: названа причина трагической гибели Бутусова в Болгарии

По словам Михаила Заимова, опытного водолаза, наиболее вероятной причиной трагической гибели режиссера Бутусова в Болгарии могло стать так называемое мертвое волнение, о чем он сообщил агентству ТАСС.
По предварительной информации, трагический случай произошел уже после того, как дежурство спасателей на пляже было закончено. Представители городской полиции заявили, что при внешнем осмотре тела погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.
Специалисты объясняют, что мертвое волнение — это ситуация, при которой пловец оказывается не в состоянии преодолеть встречное течение и выбраться на берег, что приводит к быстрому истощению сил и, как следствие, утоплению.