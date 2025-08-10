Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мёртвое волнение»: названа причина трагической гибели Бутусова в Болгарии

По словам Михаила Заимова, опытного водолаза, наиболее вероятной причиной трагической гибели режиссера Бутусова в Болгарии могло стать так называемое мертвое волнение, о чем он сообщил агентству ТАСС.

По словам Михаила Заимова, опытного водолаза, наиболее вероятной причиной трагической гибели режиссера Бутусова в Болгарии могло стать так называемое мертвое волнение, о чем он сообщил агентству ТАСС.

По предварительной информации, трагический случай произошел уже после того, как дежурство спасателей на пляже было закончено. Представители городской полиции заявили, что при внешнем осмотре тела погибшего не было обнаружено признаков насильственной смерти.

Специалисты объясняют, что мертвое волнение — это ситуация, при которой пловец оказывается не в состоянии преодолеть встречное течение и выбраться на берег, что приводит к быстрому истощению сил и, как следствие, утоплению.