Из горящего дома в Башкирии спаслись шесть человек

Минувшей ночью на улице Фрунзе в Бирске вспыхнул пожар в шестиквартирном бревенчатом доме. К счастью, все обитатели здания успели вовремя покинуть горящее строение.
Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, трое взрослых жильцов самостоятельно выбрались из охваченного пламенем дома еще до приезда пожарных. По данным ведомства, жертв и пострадавших удалось избежать.
В пресс-службе республиканского МЧС уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, который выясняет точные причины возникновения пожара.
