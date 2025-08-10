Ричмонд
Из горящего дома в Башкирии спаслись шесть человек

В Башкирии жильцы успели эвакуироваться из горящего шестиквартирного дома.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью на улице Фрунзе в Бирске вспыхнул пожар в шестиквартирном бревенчатом доме. К счастью, все обитатели здания успели вовремя покинуть горящее строение.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, трое взрослых жильцов самостоятельно выбрались из охваченного пламенем дома еще до приезда пожарных. По данным ведомства, жертв и пострадавших удалось избежать.

В пресс-службе республиканского МЧС уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работает дознаватель, который выясняет точные причины возникновения пожара.

