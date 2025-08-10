В Башкирии мужчина погиб в ДТП с фурой

ДТП со смертельным исходом случилось сегодня вечером на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит в Башкирии. По информации ГАИ республики, на 36-м километре автодороги легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.
По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» потерял управление над легковушкой и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом «Скания». В результате аварии мужчина, находившийся за рулем авто, погиб на месте до приезда медиков.
Сотрудники ГАИ начали разбирательство по факту аварии.
