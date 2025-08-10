Ричмонд
В Башкирии мужчина погиб в ДТП с фурой

В Салаватском районе Башкирии произошла смертельная авария.

Источник: Комсомольская правда

ДТП со смертельным исходом случилось сегодня вечером на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит в Башкирии. По информации ГАИ республики, на 36-м километре автодороги легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» потерял управление над легковушкой и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с большегрузом «Скания». В результате аварии мужчина, находившийся за рулем авто, погиб на месте до приезда медиков.

Сотрудники ГАИ начали разбирательство по факту аварии.

