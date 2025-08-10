Ричмонд
На западе Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки произошли в 19:53 по местному времени.

На западе Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1. Об этом проинформировал департамент по чрезвычайным ситуациям республики.

Подземные толчки произошли в 19:53 по местному времени, их эпицентр располагался на территории провинции Балыкесир.

Сообщений о жертвах или разрушениях на данный момент не поступало.

В соцсетях очевидцы пишут, что мобильные приложения прислали предупреждения о землетрясении всего за несколько секунд до начала толчков. По их словам, подземные колебания продолжались примерно 20−30 секунд.

Ранее сообщалось, что на Камчатке продолжают регистрировать афтершоки, последовавшие за мощным землетрясением 30 июля.