Мотоциклист получили тяжелейшие травмы в ДТП на западе Москвы

Как стало известно «МК», авария произошла на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Косыгина в 17.30 — столкнулись мотоцикл и «Мерседес». По предварительной информации, водитель иномарки проехал на красный свет, после чего в него врезался байкер.