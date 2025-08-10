Подозреваемый в поджоге релейного шкафа россиянин расстрелял полицейских

Подозреваемый в поджоге релейного шкафа застрелил сотрудника полиции в Архангельской области. второй сотрудник ранен.
Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по СЗФО в воскресенье, 10 августа.
По информации ведомства, неоднократно судимый мужчина 1978 года рождения, причастный к совершению поджога релейного шкафа, оказал сопротивление в момент задержания и открыл стрельбу из огнестрельного оружия.
Он смертельно ранил одного из полицейских, второй получил ранение в ногу.
Злоумышленника обезвредили и задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее сообщалось, что в Тульской области группу подростков обвиняют в совершении диверсии. Двое 17-летних парней совершили поджог релейного шкафа возле железнодорожной станции Алексин. Предположительно, парни действовали по наводке украинских спецслужб.
