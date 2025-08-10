Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

Воздушную тревогу на территории не объявляли.

Источник: Аргументы и факты

В городе Херсоне, который находится под контролем Киева, произошло несколько взрывов, сообщает украинское издание «Общественное».

Официальных данных о взрывах пока не поступало.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, во время сообщений о взрывах в подконтрольных Киеву территориях Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы, они были слышны на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.