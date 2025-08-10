В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

В городе Херсоне, который находится под контролем Киева, произошло несколько взрывов, сообщает украинское издание «Общественное».
Официальных данных о взрывах пока не поступало.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации Украины, во время сообщений о взрывах в подконтрольных Киеву территориях Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.
Ранее сообщалось, что в подконтрольном ВСУ Запорожье произошли взрывы, они были слышны на фоне ранее объявленной воздушной тревоги.