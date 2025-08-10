Уносит машины, размывает асфальт улицы городов в Дагестане превратились в реки. Видео

«В течение ближайших суток в республике ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, град и усиление ветра до 20 метров в секунду. Синоптики рекомендуют жителям быть осторожными, избегать выхода на открытые участки во время грозы и не парковать автомобили рядом с деревьями и слабо закрепленными конструкциями», — пишет «Царьград» со ссылкой на Дагестанское ЦГМС. Сильнее всего пострадали районы Махачкалы, Каспийска и поселок Временный Унцукульского района.