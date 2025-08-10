Автомобиль наехал на осветительную мачту в Минске

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске водитель совершил наезд на осветительную мачту. Об этом сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
25-летний водитель Saab, двигаясь по внутренней кольцевой со стороны ул. Притыцкого, предварительно, не справился с управлением, в результате чего наехал на осветительную мачту. В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.
Столичная Госавтоинспекция напоминает: внимательность за рулем и строгое соблюдение правил дорожного движения — основа безопасного пути. -0-