Автомобиль наехал на осветительную мачту в Минске

25-летний водитель Saab, двигаясь по внутренней кольцевой со стороны ул. Притыцкого, предварительно, не справился с управлением, в результате чего наехал на осветительную мачту. В результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.