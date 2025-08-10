Ричмонд
Полицейский погиб во время задержания поджигателя в Архангельской области

Сотрудник полиции погиб и еще один получил ранение при задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области.

Источник: Комсомольская правда

Один сотрудник полиции погиб во время задержания поджигателя релейного шкафа в Архангельской области. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

«В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в ходе задержания по месту жительства мужчины еще один сотрудник полиции получил ранение в ногу. В результате силовикам удалось обезвредить и задержать злоумышленника. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске 18-летний местный житель получил шесть лет колонии за поджог релейного шкафа на железной дороге.