Генсек НАТО раскрыл судьбу оружия Киева из-за встречи Трампа и Путина

США готовят два согласованных пакета оружия для Украины.
Европейские государства продолжат предоставлять Украине американское вооружение, независимо от результатов предстоящего 15 августа саммита между Соединенными Штатами и Россией, который состоится на Аляске. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
«Абсолютно верно, они продолжатся», — ответил он в беседе с телеканалом CBS News. Он отметил, что первые два пакета уже подготовлены: вначале обязательства взяли на себя Нидерланды, затем к ним присоединились скандинавские страны.
По словам Рютте, ближайшие дни и недели ожидаются новые заявления от стран о помощи. Он считает, что этот вопрос имеет принципиальное значение.
14 июля в ходе переговоров с Марком Рютте в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения, предусматривающего поставки американского вооружения Украине за счет европейских государств. Координацию передачи военной техники возьмет на себя Североатлантический альянс. В поставки войдут, в частности, зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам Трампа, общая стоимость военной поддержки, которую Украина получит через НАТО, оценивается в миллиарды долларов.
Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным намечены на 15 августа и пройдут на территории Аляски. Для российского лидера это будет первый визит в Соединенные Штаты за последние десять лет. Экс-конгрессмен США Деннис Кусинич считает, что российский лидер открыт к мирным переговорам, именно поэтому согласился на поездку. Об этом он рассказал в эфире RT.