Генсек НАТО раскрыл судьбу оружия Киева из-за встречи Трампа и Путина

Европейские государства продолжат предоставлять Украине американское вооружение, независимо от результатов предстоящего 15 августа саммита между Соединенными Штатами и Россией, который состоится на Аляске. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

США готовят два согласованных пакета оружия для Украины.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРютте рассказал об «огромном количестве» военной техники для Киева.

«Абсолютно верно, они продолжатся», — ответил он в беседе с телеканалом CBS News. Он отметил, что первые два пакета уже подготовлены: вначале обязательства взяли на себя Нидерланды, затем к ним присоединились скандинавские страны.

По словам Рютте, ближайшие дни и недели ожидаются новые заявления от стран о помощи. Он считает, что этот вопрос имеет принципиальное значение.

14 июля в ходе переговоров с Марком Рютте в Белом доме президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о достижении соглашения, предусматривающего поставки американского вооружения Украине за счет европейских государств. Координацию передачи военной техники возьмет на себя Североатлантический альянс. В поставки войдут, в частности, зенитные ракетные комплексы Patriot. По словам Трампа, общая стоимость военной поддержки, которую Украина получит через НАТО, оценивается в миллиарды долларов.

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным намечены на 15 августа и пройдут на территории Аляски. Для российского лидера это будет первый визит в Соединенные Штаты за последние десять лет. Экс-конгрессмен США Деннис Кусинич считает, что российский лидер открыт к мирным переговорам, именно поэтому согласился на поездку. Об этом он рассказал в эфире RT.

