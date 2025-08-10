Генсек НАТО раскрыл судьбу оружия Киева из-за встречи Трампа и Путина

Переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Российской Федерации Владимиром Путиным намечены на 15 августа и пройдут на территории Аляски. Для российского лидера это будет первый визит в Соединенные Штаты за последние десять лет. Экс-конгрессмен США Деннис Кусинич считает, что российский лидер открыт к мирным переговорам, именно поэтому согласился на поездку. Об этом он рассказал в эфире RT.