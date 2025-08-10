Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском

При задержании поджигателя релейного шкафа в Архангельской области погиб один полицейский, еще один получил ранения. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления Министерства внутренних дел (МВД).
— В момент задержания мужчина оказал сопротивление и открыл стрельбу из огнестрельного оружия, причинив смертельное ранение одному из полицейских и ранение ноги второму, — говорится в публикации в Telegram-канале Транспортной полиции Северо-Западного федерального округа.
Нападавший был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей. По совокупности статей ему может грозить до 20 лет тюремного заключения или даже пожизненное лишение свободы, отметили в МВД.
В конце июня в Калининграде погиб военнослужащий, сбежавший из части: он был убит во время перестрелки с полицейскими. Согласно ее данным, 31-летний Игорь Ф. покинул воинскую часть в феврале и с 15-го числа находился в розыске.