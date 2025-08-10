Террорист застрелил полицейского и поджег релейный шкаф под Архангельском

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 205 УК РФ — Террористический акт, а точнее — посягательство на него. Мужчина 1978 года рождения ранее был неоднократно судим. Его задержали по месту жительства.