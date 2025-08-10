В Турции прогремело землетрясение, повергшее жителей в шок. Видео

«Толчки ощущались на западе Стамбула. Они продолжались около 20−30 секунд в 19:55 (время совпадает с мск), в квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые жители запаниковали и выбежали на улицу», — передает TRT Haber. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в провинции Балыкесир, где полностью обрушилось здание в районе Сындыргы одноименного города.