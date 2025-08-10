«Стремился искоренить дедовщину»: как экс-командир ЛенВО Лапин стал Героем РФ, что о нем говорили коллеги

С 1988 года он начал служить в армии, во время которой занимал должности командира танкового взвода и роты в ЛенВО и в Береговых войсках Северного флота. После окончания академии Лапин продолжил службу в Северо-Кавказском военном округе, где с 1997 по 1999 год был командиром отдельного танкового батальона. С 1999 по 2001 год мужчина занимал должности начальника штаба полка и командира мотострелкового полка. Затем его назначили начальником штаба и командиром мотострелковой дивизии (до 2007 года).