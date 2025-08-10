«Стремился искоренить дедовщину»: как экс-командир ЛенВО Лапин стал Героем РФ, что о нем говорили коллеги

Лапин встречался с Путиным в зоне СВО в апреле 2023 года.
Генерал-полковник Александр Лапин ушел с поста командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) и объединенной группировкой войск «Север». Причины его отставки пока не уточняются. Лапин занимал эту должность с мая 2024 года и был известен как требовательный командир, уделявший особое внимание дисциплине и условиям службы личного состава. Как развивалась его воинская карьера и чем он занимался в зоне СВО — в материале URA.RU.
Детство и образование.
Лапин проходил срочную службу в войсках ПВО в КазахстанеФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Александр Лапин родился 1 января 1964 года в Казани в семье рабочих и провел детство в бараке на окраине города. После ранней смерти отца он принял решение самостоятельно строить свою жизнь, сочетая работу и учебу. С юных лет Лапин интересовался военной тематикой и мечтал о службе в армии. В 1981 году он окончил школу и поступил в Казанский химико-технологический институт, однако спустя год оставил учебу по собственному желанию.
С 1982 по 1984 год будущий командир проходил срочную службу в войсках ПВО в Казахстане. После демобилизации поступил в Казанское высшее танковое командное училище, которое окончил в 1988 году, получив офицерское звание. На его профессиональный выбор повлиял фильм «Офицеры», отдельные фразы из которого стали для него жизненными принципами. В 1997 году Александр Лапин завершил обучение в Военной академии бронетанковых войск им. Маршала СССР Р. Я. Малиновского.
Военная карьера: путь от командира до начальника штаба.
Свою карьеру Лапин начал с должности командира танкового взвода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
С 1988 года он начал служить в армии, во время которой занимал должности командира танкового взвода и роты в ЛенВО и в Береговых войсках Северного флота. После окончания академии Лапин продолжил службу в Северо-Кавказском военном округе, где с 1997 по 1999 год был командиром отдельного танкового батальона. С 1999 по 2001 год мужчина занимал должности начальника штаба полка и командира мотострелкового полка. Затем его назначили начальником штаба и командиром мотострелковой дивизии (до 2007 года).
С 2009 по 2012 год Александр Лапин был замкомандующего армией, а с апреля 2012 по июль 2014 года командовал 20-й общевойсковой армией. Кроме того, до 2017 года военный исполнял обязанности начальника штаба — первого замкомандира войсками Восточного военного округа. В том же году он также возглавил штаб ВС РФ в Сирии.
Служба в зоне спецоперации.
Лапин временно уходил в отпуск во время службы в зоне СВО по состоянию здоровьяФото: Анна Майорова © URA.RU.
Александр Лапин 24 июня 2022 года был назначен командующим группировкой войск «Центр» в рамках СВО. В июле того же года указом президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя страны.
Осенью того же года появилась информация о возможном снятии Лапина с должности. Однако позднее в Минобороны опровергли эти сведения. В конце октября генерал вернулся в Екатеринбург в рамках отпуска — там располагается штаб Центрального военного округа (ЦВО). При этом 3 ноября врио командующего войсками Центрального военного округа стал генерал-майор Александр Линьков.
Возвращение на фронт.
Эксперты считали, что решение вернуть Лапина на фронт было необходимостьюФото: Анна Майорова © URA.RU.
В январе 2023 года военый был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск. Экс-командующий подразделением Владимир Болдырев отмечал, что тот будет заниматься вопросами планирования, мобилизации резервов и теробороны.
В апреле появилась информация, что Лапин вернется на фронт, чтобы возглавить одно из приоритетных направлений ВС РФ — ими считаются запорожский и херсонский участки. Тогда председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин отметил, что Лапин будет решать организационные вопросы сухопутных войск на СВО.
Член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России» Юрий Чмутин заявил, что возвращение Александра Лапина на фронт спецоперации было необходимым — войскам нужен был командир, умеющий реальный боевой опыт. Владимир Болдырев, в свою очередь, отметил, что он один из самых подготовленных военачальников армии.
Встреча с Путиным в ЛНР.
В том же месяце Александр Лапин встретился с Владимиром Путиным во время его визита в Луганскую Народную Республику. В ходе беседы военачальник доложил лидеру РФ о ситуации на этом направлении. Встреча проходила в штабе Нацгвардии «Восток».
Командование войсками под Белгородом.
В мае 2023 года Лапин руководил российской армией в Белгородской области Фото: Анна Майорова © URA.RU.
В мае генерал командовал действиями российской армии в Белгородской области. На видео, которое тогда опубликовали военкоры, Лапин показывает направление для танка и призывает российских военных двигаться вперед, сказав: «Отряд, вперед!».
Новая должность в качестве главы ЛенВО.
В мае 2024 года Лапин возглавил Ленинградский военный округ. Уже в ноябре он был назначен командующим группировкой «Север», что подтвердили в Минобороны РФ.
«Стремился искоренить дедовщину»: взгляды генерала на воинскую жизнь.
Лапин заявил, что ключевое качество военного — это умение приносить пользу стране Фото: Анна Майорова © URA.RU.
В одном из интервью Александр Лапин рассказал, что для того, чтобы стать генералом, выпускнику военного училища необходимо полностью посвятить себя службе, отказаться от материальных соблазнов и постоянно работать над собой. По его мнению, стремление к нажиться на чем-то лишь лишает человека счастья.
Лапин решительно осуждает неуставные отношения в армии, с которыми сам столкнулся в начале службы. Этот опыт стал для него одной из причин выбора офицерской карьеры — мужчина стремился искоренить дедовщину.
Ключевым качеством военного генерал считает способность приносить пользу стране и народу. Он привел пример, когда спросил солдат, кто их них готов умереть, исполняя долг: сначала никто не ответил, но затем все сделали шаг вперед.
Александр Лапин редко использует ненормативную лексику и старается делать это максимально деликатно. Главным авторитетом для себя он называет устав. Также генерал с уважением относится к профессии танкиста и уверен, что танк еще долго будет оставаться главной ударной силой сухопутных войск, несмотря на развитие технологий.
Мнение коллег о Лапине: педант и главный борец за дисциплину.
По мнению его военных коллег, Лапин зарекомендовал себя как исполнительный и ответственный командир, способный надежно выполнять поставленные задачи без необходимости внешнего контроля. Он отличается решимостью, мужеством и умением принимать сложные решения, что подтверждено его службой в Сирии.
Генерал строго придерживается дисциплины, требуя порядка от всех подчиненных, и проявляет педантичность в исполнении приказов. Особое внимание он уделяет улучшению условий службы личного состава. Обладает высоким уровнем профессионализма и признан компетентным руководителем.
Кроме того, строгость и заботу о солдатах со стороны военачальника отметил в рассказе URA.RU Олег Рыков, проходивший срочную службу в воинской части 74821. Тогда Лапин командовал 205 отдельной мотострелковой Казачьей бригады.
«Когда нас привезли, предыдущие служаки ходили в рваной форме. При нем хотя бы часть и солдаты стали выглядеть достойно. И питание улучшилось. Строгий. Чистый вояка. Даже не помню, чтобы он в каких-то моментах улыбался. Но разносил за косяки знатно, и рядовых, и полковников», — сказал Олег Рыков.
Санкции в отношении Лапина.
Генерал был внесен в санкционные списки Великобритании, Канады, Украины, стран-членов ЕС, Австралии и Новой Зеландии в связи с его участием в конфликте на Украине. Также его имя появилось в перечне лиц, подпавших под санкции Японии. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, подобные меры со стороны Токио являлись формальной поддержкой Киева, при этом не оказывая реальной помощи в виде денег и оружия.
Личная жизнь.
У Лапина есть сын, который пошел по стопам отца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Александр Лапин состоит в браке. Его сын, Денис, родившийся в 1986 году, служит в армии — в 2022 году он был назначен командиром 1-го гвардейского танкового полка, входящего в состав 2-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Награды.
За проявленное мужество и выдающиеся заслуги Лапин был отмечен высоким званием Героя РФ за взятие Лисичанска, а также удостоен и ряда государственных наград. В их числе — Орден Святого Георгия IV степени, Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Орден Александра Невского и другие медали и ордена.