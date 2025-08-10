Силы ПВО за два часа уничтожили 14 дронов ВСУ над регионами России

«С 18:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении ведомства.
В небе над Брянской областью было уничтожено девять беспилотников, над Калужской — три, и по одному над Орловской и Тульской областями.
Ранее сообщалось, что впервые за время конфликта украинские силы атаковали Ухту, город в Республике Коми, который расположен в 1700 км от Незалежной. Предварительно, были использованы беспилотные аппараты польского производства, запуск которых осуществлялся из Черниговской области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше