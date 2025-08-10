Ричмонд
Дома обрушились в Турции после мощного землетрясения. Видео

В Турции, в провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Это вызвало обрушение жилых зданий и частичное разрушение десятка домов, сообщает телеканал TRT Haber.

В результате землетрясения обрушились десятки домов.

В Турции, в провинции Балыкесир произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1. Это вызвало обрушение жилых зданий и частичное разрушение десятка домов, сообщает телеканал TRT Haber.

«Землетрясение произошло в турецкой провинции Балыкесир, в одноименном городе полностью обрушилось здание. Толчки ощущались также в Бурсе, Ялове и Стамбуле», — сообщил телеканал.

Предварительно есть пострадавшие, спасательные работы продолжаются. Также СМИ пишут, что в результате землетрясения произошло обрушение целого района: частичное повреждение получили примерно десять жилых домов.