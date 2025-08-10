В Архангельской области поджигатель релейного шкафа застрелил сотрудника полиции

Злоумышленник был задержан. В связи с этим СК по Архангельской области возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителей). По предварительным данным, злоумышленник произвёл не менее двух выстрелов, прежде чем был обезврежен. Следствие намерено ходатайствовать об аресте подозреваемого. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа.