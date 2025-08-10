Несколько жилых зданий обрушилось из-за сильного землетрясения в Турции

В Турции произошло обрушение здание из-за землетрясения. Видео © X/ bpthaber.
Мощное землетрясение силой около 20 минут сотрясло Северо-Западную Турцию. Жители региона самостоятельно разбирают завалы разрушенных зданий, не дожидаясь прибытия спасателей. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже распорядился направить к месту происшествия экстренные службы.
Напомним, что землетрясение, эпицентр которого располагался в провинции Балыкесир, произошло в 19:53 по местному времени (совпадающему с московским). О возможных жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.