Три человека погибли в лобовом ДТП с Renault и Mercedes под Слонимом. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Согласно предварительным данным, 10 августа, в воскресенье, примерно в 18.00 в Слонимском районе на автодороге М-11 «Слоним — Лида — граница Литвы» 47-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движение, где врезался в Mercedes. За рулем указанного авто находился 48-летний мужчина.
«Оба водителя и 47-летняя женщина-пассажир Renault погибли», — сообщили в пресс-службе МВД.
Лобовое ДТП с двумя легковыми авто случилось под Слонимом — три человека погибли. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.
В ведомстве добавили, что пять человек, в том числе дети, были доставлены в больницу. По указанию министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова для установления причин, а также условий случившегося выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша.
