Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в лобовом ДТП с Renault и Mercedes под Слонимом

Лобовое ДТП с двумя легковыми авто случилось под Слонимом — три человека погибли.

Источник: Комсомольская правда

Три человека погибли в лобовом ДТП с Renault и Mercedes под Слонимом. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно предварительным данным, 10 августа, в воскресенье, примерно в 18.00 в Слонимском районе на автодороге М-11 «Слоним — Лида — граница Литвы» 47-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля Renault, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движение, где врезался в Mercedes. За рулем указанного авто находился 48-летний мужчина.

«Оба водителя и 47-летняя женщина-пассажир Renault погибли», — сообщили в пресс-службе МВД.

Лобовое ДТП с двумя легковыми авто случилось под Слонимом — три человека погибли. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси.

В ведомстве добавили, что пять человек, в том числе дети, были доставлены в больницу. По указанию министра внутренних дел Беларуси Ивана Кубракова для установления причин, а также условий случившегося выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша.

Тем временем в Молодечно Lexus сбил насмерть женщину и врезался в крыльцо магазина во время парковки: «Предположительно водитель перепутал педали».

Ранее мы писали, что один человек погиб и два в больнице после ДТП с опрокинувшимся авто под Оршей.

Кроме того, МВД сделало важное заявление для водителей в Беларуси из-за погоды 10 августа.