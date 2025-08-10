Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли и пять получили травмы при лобовом столкновении автомобилей в Слонимском районе

Оба водителя и 47-летняя женщина-пассажир Renault погибли. Пять человек, в том числе дети, госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В ДТП погибли трое человек, пять получили травмы, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сегодня около 18.00 на автодороге М11 Слоним — Лида — граница Литвы 47-летний водитель автомобиля Renault, по предварительной информации, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.

Оба водителя и 47-летняя женщина-пассажир Renault погибли. Пять человек, в том числе дети, госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.

По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова для установления причин и условий произошедшего выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша. -0-