Три человека погибли и пять получили травмы при лобовом столкновении автомобилей в Слонимском районе

Сегодня около 18.00 на автодороге М11 Слоним — Лида — граница Литвы 47-летний водитель автомобиля Renault, по предварительной информации, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.