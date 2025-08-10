Три человека погибли и пять получили травмы при лобовом столкновении автомобилей в Слонимском районе

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слонимском районе произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В ДТП погибли трое человек, пять получили травмы, сообщили БЕЛТА в МВД.
Сегодня около 18.00 на автодороге М11 Слоним — Лида — граница Литвы 47-летний водитель автомобиля Renault, по предварительной информации, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Mercedes под управлением 48-летнего мужчины.
Оба водителя и 47-летняя женщина-пассажир Renault погибли. Пять человек, в том числе дети, госпитализированы. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС, следственно-оперативная группа.
По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова для установления причин и условий произошедшего выбыл временно исполняющий обязанности по должности начальника ГУГАИ МВД Андрей Гаркуша. -0-