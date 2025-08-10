В Турции произошло мощное землетрясение, снесшее почти весь жилой район: онлайн-трансляция

Сообщается, что десятки домов разрушены из-за сильного землетрясения.
В Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,1, в результате которого серьезные повреждения получили более 20 жилых домов. Как сообщают местные СМИ, больше всех пострадал Балыкесир, где был эпицентр природного явления и снесло почти целый жилой район. Местные жители самостоятельно приступили к разбору завалов, не дожидаясь прибытия спасательных служб. Фиксируются афтершоки. Последние новости о землетрясении в Турции — в онлайн-трансляции.
23:12 Четверых человек достали из-под завалов после землетрясения в турецком Балыкесире. Все они живы, сообщают турецкие СМИ.
23:09 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил свои соболезнования гражданам, пострадавшим в результате землетрясения, зарегистрированного в Балыкесире и ощутимого в прилегающих регионах.
23:08 В Айдыне произошло обрушение дорожного полотна, сообщает TRT HABER. Из-за инцидента было прекращено движение транспорта по направлению Кушадасы на участке автотрассы Кушадасы-Секе. Для обеспечения безопасности на дороге установлены специальные предупреждающие знаки, ограничивающие проезд автомобилей.