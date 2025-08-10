Появились кадры землетрясения в Турции. Видео

В течение 20 минут после основного толчка были зафиксированы афтершоки магнитудой 4,6 и 4,1. Кроме того, в провинции Айдын на трассе Кушадасы—Секе произошло обрушение дорожного полотна, движение транспорта по направлению к Кушадасы было временно закрыто. На месте работают экстренные службы, устанавливаются предупреждающие знаки и ведутся работы по восстановлению проезда.