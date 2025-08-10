После землетрясения в Турции обрушился целый район — СМИ

В городе Балыкесире на северо-западе Турции после сильного землетрясения обрушился целый район. Об этом пишет MASH и Milliyet в воскресенье.
Стало известно, что после землетрясения в одном районе города Балыкесир частично разрушены 10 домов.
Напомним, что магнитуда землетрясения составила 6,1, очаг залегал на глубине в 11 километров в районе Сындыргы Балыкесира, а сам катаклизм случился около 19:53 вечера. Толчки ощущались в Стамбуле, Ялове и Бурсе. По предварительной информации, есть пострадавшие, спасатели проводят разбор завалов.