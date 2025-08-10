После землетрясения в Турции обрушился целый район — СМИ

Напомним, что магнитуда землетрясения составила 6,1, очаг залегал на глубине в 11 километров в районе Сындыргы Балыкесира, а сам катаклизм случился около 19:53 вечера. Толчки ощущались в Стамбуле, Ялове и Бурсе. По предварительной информации, есть пострадавшие, спасатели проводят разбор завалов.