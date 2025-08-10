Почти 15 дронов набросились на регионы России за два часа

Силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами РФ.
Силы противовоздушной обороны России уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени 10 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
Девять дронов сбиты в Брянской области, три — в Калужской. Также по одному беспилотнику ликвидировано в Орловской и Тульской областях, заключили в Минобороны.
Атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят регулярно: только накануне, 9 августа, российские ПВО уничтожили 26 дронов, а 21 июля было сбито 25 аппаратов. Крупнейшая атака за последнее время произошла ночью 20 июля, когда было уничтожено 93 беспилотника, в том числе 38 — над Брянской областью.