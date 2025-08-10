Ричмонд
Почти 15 дронов набросились на регионы России за два часа

Силы противовоздушной обороны России уничтожили 14 украинских беспилотников самолетного типа над различными регионами страны в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени 10 августа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Силы ПВО уничтожили 14 украинских БПЛА над регионами РФ.

«В период с 18.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны России. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

Девять дронов сбиты в Брянской области, три — в Калужской. Также по одному беспилотнику ликвидировано в Орловской и Тульской областях, заключили в Минобороны.

Атаки украинских беспилотников на российские регионы происходят регулярно: только накануне, 9 августа, российские ПВО уничтожили 26 дронов, а 21 июля было сбито 25 аппаратов. Крупнейшая атака за последнее время произошла ночью 20 июля, когда было уничтожено 93 беспилотника, в том числе 38 — над Брянской областью.

