В США предположили итоги встречи Путина и Трампа по вопросу раздела территорий: главное об СВО 10 августа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским до переговоров глав России и США вряд ли будет результативной. В интервью Fox News он подчеркнул, что именно президент США Дональд Трамп должен способствовать диалогу между сторонами. Он также отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом на высоком уровне — в переговорах участвуют как он сам, так и госсекретарь Марко Рубио.