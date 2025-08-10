В США предположили итоги встречи Путина и Трампа по вопросу раздела территорий: главное об СВО 10 августа

Грэм* заявил, что Трамп намерен добиться долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
Урегулирование конфликта на Украине может включать в себя обмен территориями. Об этом сообщил американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов). Однако, какие именно это могут быть территории, он не уточнил.
Он также отметил, что президент США Дональд Трамп намерен добиться долгосрочного мира в регионе. Тем временем эксперты предполагают, что предстоящая встреча президента РФ Владимира Путина и Трампа может привести к совместному плану по прекращению огня. Главное об спецоперации к 10 августа — в материале URA.RU.
Назван предположительный итог встречи Путина и Трампа.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДеление территорий, нерасширение НАТО и судьба ЗАЭС: как встреча Трампа и Путина на Аляске повлияет на ход СВО.
По итогам переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом может быть представлен совместный план по условиям прекращения огня на Украине. Об этом сообщил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. По его словам, речь идет не о немедленном соглашении о перемирии, а о выработке российско-американского плана, который впоследствии станет основой для финальных переговоров по урегулированию конфликта.
Сенатор США Линдси Грэм добавил, что урегулирование ситуации на Украине может предусматривать обмен территориями, однако какими именно неизвестно. Он также отметил, что Трамп ставит своей целью достижение долгосрочного мира в регионе.
Политолог Александр Асафов, в свою очередь, назвал встречу Путина и Трампа на Аляске началом сложного дипломатического процесса, который потребует серии переговоров на разных уровнях. По его мнению, быстрых прорывов ожидать не стоит, поскольку повестка российско-американских отношений охватывает широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, контроль над вооружениями, а также тарифную и санкционную политику. Выбор Аляски в качестве площадки для саммита эксперт считает символичным и подчеркивает, что встреча может стать отправной точкой для восстановления диалога между двумя странами, передает Пятый канал.
Генерал Лапин покинул пост командующего ЛенВО и группировкой «Север».
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Стремился искоренить дедовщину": как экс-командир ЛенВО Лапин стал Героем РФ, что о нем говорили коллеги.
Генерал-полковник Александр Лапин покинул пост командующего Ленинградским военным округом и группировкой войск «Север». Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на представителей группировки. По данным источника, на его место назначен генерал-полковник Евгений Никифоров, ранее возглавлявший Западный военный округ.
Лапин возглавлял ЛенВО с марта 2024 года, когда округ был восстановлен, а группировка «Север» получила ответственность за Харьковское и Курское направления. Ранее Лапин занимал должности в Главном штабе и командовал Центральным военным округом, а в 2022 году был удостоен звания Героя России за участие в операции по взятию Лисичанска.
В США оценили идею встречи Путина и Зеленского до саммита с Трампом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Устали тратить деньги": вице-президент Вэнс рассказал о позиции и планах США накануне встречи Путина и Трампа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским до переговоров глав России и США вряд ли будет результативной. В интервью Fox News он подчеркнул, что именно президент США Дональд Трамп должен способствовать диалогу между сторонами. Он также отметил, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Киевом на высоком уровне — в переговорах участвуют как он сам, так и госсекретарь Марко Рубио.
Сапер ВСУ: украинские военные минируют трупы сослуживцев.
Военнослужащие ВСУ устанавливают мины на телах погибших мирных жителей и своих сослуживцев, сообщил сапер 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным Круглый. По его словам, такие случаи вызывают особую моральную тяжесть. Как пояснил сапер, обычно из гранаты выдергивается чека, а тело используется для удержания спускового рычага.
Ликвидирован железнодорожный узел, откуда велась переброска ВСУ в Донбасс.
ВС РФ нанесли удар по железнодорожному узлу в Днепропетровской области, который использовался для переброски украинских военных в Донбасс, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска также атаковали склады дальнобойных беспилотников и временные пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 134 районах. Удары они наносили с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
В Новой Таволжанке снаряд ВСУ убил женщину.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСилы ПВО отражают атаку беспилотников в нескольких регионах РФ: карта атак БПЛА.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла местная жительница. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, снаряд попал в одну из хозяйственных построек, в результате чего женщина скончалась на месте. Глава региона выразил соболезнования родным погибшей, других пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.
Кадыров сообщил о попытках Киева атаковать Чечню.
В ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа Украина предприняла попытки атаковать объекты на территории Чеченской Республики с помощью беспилотников. По словам главы региона Рамзана Кадырова, оба обнаруженных в Шелковском и Надтеречном районах БПЛА были своевременно уничтожены средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет. Кадыров поблагодарил региональный штаб СВО и командование ВКС России за оперативные действия и призвал жителей сохранять бдительность.