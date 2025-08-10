Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 26-го километра МКАД

На внешней стороне 26-го километра МКАД произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
— На внешней стороне 26-го км МКАД (в районе съезда № 25) произошло ДТП с участием трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в публикации.
В районе аварии ДТП затруднено на три километра. Водителей призвали выбирать пути объезда.
Днем ранее на Ходынском бульваре произошло столкновение мотоцикла с электровелосипедом, в результате которого погибли два человека — водитель и пассажир мотоцикла.
6 августа легковой автомобиль и мотоцикл врезались на Кутузовском проспекте на западе Москвы, затруднив движение в районе. В результате ДТП пострадал один человек.