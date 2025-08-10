Ричмонд
ЕС захотел перехватить Трампа до его встречи с Путиным на Аляске

Страны Европы стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до того, как он встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Страны Европы стремятся провести переговоры с президентом США Дональдом Трампом до того, как он встретится с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНеожиданное место и подтверждение Кремля: Путин и Трамп встретятся на Аляске.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, европейские страны хотят провести переговоры с Дональдом Трампом перед запланированной встречей президента США с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске», — пишет Bloomberg. Издание уточняет, что лидеры ЕС намерены сделать это до пятницы, когда должны встретиться Трамп и Путин.

Данная инициатива стала результатом активных дипломатических переговоров, прошедших в минувшие выходные. В частности, в субботу состоялась встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми. В воскресенье с ходом переговоров были ознакомлены послы стран — участниц Европейского союза. На понедельник запланировано проведение онлайн-совещания глав внешнеполитических ведомств государств ЕС.

Ранее Дональд Трамп заявил о своем намерении встретиться с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Позднее эту дату и место проведения переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет «Национальная Служба Новостей».

