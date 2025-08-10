Ричмонд
Эрдоган обратился к жителям Турции после масштабного землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку пострадавшим от землетрясения, произошедшего 10 августа в провинции Балыкесир. Заявление турецкого президента появилось в его социальных сетях.

«Я выражаю свои наилучшие пожелания всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Балыкесире и ощущалось также в наших провинциях. С самого начала все соответствующие учреждения приняли меры и предпринимают необходимые шаги», — написал Эрдоган. Он также отметил, что внимательно следит за ходом спасательных работ.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинции Балыкесир 10 августа и стало одним из самых сильных в регионе за последнее время. Эпицентр находился в жилом районе, где были разрушены более 20 домов, а местные жители начали разбирать завалы до прибытия спасателей. В соседних провинциях, таких как Айдын, зафиксированы повреждения инфраструктуры и афтершоки, продолжается работа оперативных служб.

