При землетрясении в Турции пострадали четыре человека

В результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир травмы получили четыре человека, их госпитализировали, сообщил министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу.
«Медицинскую помощь продолжаем оказывать четырем пострадавшим в результате землетрясения в Балыкесире», — сообщил он в соцсети X*.
Министр уточнил, что их жизни ничего не угрожает.
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что под обломками рухнувших здания в провинции Балыкесир могут находиться как минимум два человека.
Ранее сообщалось, что на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр подземных толчков располагался на территории провинции Балыкесир. Мэр города Сындыгры в провинции Серкан Сак сообщил, что в городе обрушились как минимум 10 зданий, четверых человек спасли из-под завалов.
