При землетрясении в Турции пострадали четыре человека

Ранее сообщалось, что на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1, эпицентр подземных толчков располагался на территории провинции Балыкесир. Мэр города Сындыгры в провинции Серкан Сак сообщил, что в городе обрушились как минимум 10 зданий, четверых человек спасли из-под завалов.