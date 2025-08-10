Момент землетрясения в Турции сняла уличная камера: видео

На северо-западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6.1, в городе Балыкесир обрушилось несколько домов. Толчки ощутили также жители соседних районов и даже Стамбула. Спасатели разбирают завалы, несколько человек достали из-под обломков живыми. Момент землетрясения зафиксировала уличная видеокамера, висевшая в одной из ближайших деревень. Всего толчки продолжались около 20 минут.