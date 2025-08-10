Ричмонд
+32°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько разрушений принесло землетрясение в Турции

По словам мэра Серкана Сака, в турецком городе Сындыргы, расположенном в непосредственной близости от эпицентра сейсмической активности, обрушилось не менее десяти строений.

По словам мэра Серкана Сака, в турецком городе Сындыргы, расположенном в непосредственной близости от эпицентра сейсмической активности, обрушилось не менее десяти строений. Предполагается, что под завалами могут оставаться два человека.

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу проинформировал о том, что в результате землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Балыкесир, ранения получили четыре человека. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. По оценке врачей, их жизни ничего не угрожает.