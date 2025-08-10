Стало известно, сколько разрушений принесло землетрясение в Турции

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу проинформировал о том, что в результате землетрясения, произошедшего в турецкой провинции Балыкесир, ранения получили четыре человека. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. По оценке врачей, их жизни ничего не угрожает.