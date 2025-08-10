Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил мэр столицы.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше