Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву БПЛА

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
